Суд вынес приговор участникам жестокого нападения на подростка в Азино

Советский суд Казани вынес сегодня приговор 19-летнему парню и его 17-летнему знакомому, обвиняемым в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенное из

хулиганских побуждении.

Напомним, 5 апреля 2019 года возле одного из домов по улице Вагапова группа молодых людей совершила нападение на 17-летнего парня. Установлено, что последний оскорбил одного из них в ходе ссоры. Молодого человека повалили на землю и избили.

Парень попал в больницу с сотрясением головного мозга, а также многочисленными гематомами и кровоподтеками.

Так, приговором 19-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, его 17 — летний знакомый получил 100 часов обязательных работ.

Кроме того, в отношении пятерых обвиняемых, среди которых трое несовершеннолетних, уголовное преследование было прекращено из-за примирения с пострадавшим, сообщила пресс-служба Следственного комитета по РТ.

О деталях происшествия — в материале «Реального времени».

