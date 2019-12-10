Мусоросжигательный завод под Казанью построят по последним экостандартам ЕС

Мусоросжигательные заводы, которые собираются построить в Подмосковье и Казани, будут соответствовать последним экологическим стандартам Евросоюза, принятым в начале декабря.

Обновленные стандарты ЕС ужесточают контроль работы таких предприятий.

«На российских заводах будет осуществляться экологический онлайн-мониторинг. Проектом предусмотрены повышенные нормы безопасности, которые не допускают работы предприятия при сбое работы оборудования, влияющего на выбросы. Таким образом, превышение ПДК вредных веществ просто невозможно. Кроме того, мы готовы оперативно, по запросу, проводить любые выездные замеры и исследования с привлечением независимых лабораторий, которые выберут сами жители», — сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест».

Ранее Главное управление государственной экспертизы дало положительное заключение по проекту завода термической переработки отходов, который компания АГК-2 (структура «РТ-Инвест») планирует построить в Республике Татарстан в 2022 году.

Также известно, что для анализа проектной документации завода по термическому обезвреживанию отходов, который планируют построить под Казанью, предполагается привлечь научных специалистов из Германии.