Найден сын скандально известной Агины Алтынбаевой

Сын скандально известной многодетной матери из Набережных Челнов Агины Алтынбаевой, о пропаже которого женщина сообщила сегодня утром, нашелся.

Алтынбаева рассказала, что найти мальчика помогла инспектор ПДН. «Помимо опергруппы , других сотрудников и экипажей, она с самого утра тоже вела поиски Павла и даже отказалась от своего обеденного времени, что, несомненно, восхищение о ней превыше всего», — говорится в сообщении, опубликованном на странице женщины.

Она отметила, что инспектор нашла мальчика в трех километрах от школы.

Напомним, ранее Алтынбаева шокировала читателей видеозаписью со своими сыновьями. На кадрах мальчики угрожают «бить стекла» и «устроить сладкую жизнь» тем, кто разлучит их с матерью.

