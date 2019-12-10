Агина Алтынбаева из Татарстана заявила о пропаже сына

Скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов заявила о пропаже своего ребенка. Об этом она написала в соцсети.

По словам женщины, ребенок не вернулся со школы. Она уверена, что Павел, так зовут сына, не зашел в класс.

«Павел так и не дошел до класса. С восьми часов веду поиски ребенка совместно с полицией... До этого звонил следователь и просил допросить детей, так как в материалах дела прошлых их показаний нет, каким-то образом они потерялись. Павел сказал, что категорически ничего не собирается несколько раз повторять. Уверена, что это и послужило поводом», — написала женщина.

Ранее Алтынбаева шокировала читателей видеозаписью со своими сыновьями. На кадрах мальчики угрожают «бить стекла» и «устроить сладкую жизнь» тем, кто разлучит их с матерью.