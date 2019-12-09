Дети Агины Алтынбаевой грозятся, что будут бить по ночам окна, если их мать лишат родительских прав

Скандально известная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева выложила видео со своими детьми, где мальчики грозятся бить по ночам окна и «устроить сладкую жизнь», если их мать лишат родительских прав.

«Да [...] дождутся, я им буду в два часа ночи стекла ломать, чтобы к тебе, мамочка, прибежать», — сказал на видео один из мальчиков.

«Я им устрою «сладкую жизнь», пусть только попробуют», — добавил второй ребенок.

Далее дети на камеру начали объяснять, что они «пуганые» и напугать их не получится.

Ранее Алтынбаева была вызвана на допрос следователями в качестве подозреваемой по двум уголовным делам. Женщина отказалась давать показания, заявив, что на видео, где ребенок разгоняется до 130 км/ч, запечатлен не ее сын, хотя в интервью журналистам гордо признает обратное.