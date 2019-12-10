Реймар Морган из УНИКСа вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала список символической сборной прошедшей игровой недели.

В пятерку лучших включен баскетболист УНИКСа Реймар Морган. В победной для казанской команды игре против «Зелена Гура» (86:73) он записал на свой счет дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

Также в символическую пятерку вошли Алексей Швед («Химки»), Янари Йыэсаар («Калев»), Брэндон Браун («Нижний Новгород») и Элджин Кук («Автодор»).

Отметим, что Морган уже во второй раз подряд удостаивается места в пятерке лучших игроков недели.