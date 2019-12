Макколлум и Морган из УНИКСа попали в символическую пятерку недели в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала список символической сборной прошедшей игровой недели.

В пятерку лучших включены два баскетболиста УНИКСа Эррик Макколлум и Реймар Морган. Они стали самыми результативными в составе казанцев в победном матче с московским ЦСКА (94:86).

Также в символическую пятерку вошли Роберт Лоури («Цмоки-Минск»), Дастин Хог («Енисей») и Артем Забелин («Парма»).

Напомним, УНИКС в третий раз подряд обыграл ЦСКА.

Символическая пятерка недели №10 | All-VTB League Team of the Week #10:



@Rob_lowery3

@ErrickM3

@raymarmorgan2

Dustin Hogue

Artem Zabelin



Кто был лучшим игроком этой недели? | Who was the best player of the Week? pic.twitter.com/hgJAfpKl3a