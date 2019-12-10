Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное, взвешенное решение, для других — мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я скорее из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко.

Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался — за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды — лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам — вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах — это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было.

Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаемся на связи. Ваш Дмитрий Сычев», — написал Сычев в «Инстаграме».

За свою карьеру 36-летний Сычев выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», французский «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», казахстанский «Окжетпес», «Волгу» и «Казанку».

В составе сборной России игрок провел 47 матчей, забив 15 голов, а также стал бронзовым призером Евро-2008.