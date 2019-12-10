Основной фигурант дела о теракте в петербургском метро в 2017 году получил пожизненный срок

Второй западный окружной военный суд признал Аброра Азимова виновным в финансировании теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Он приговорен к пожизненному заключению.

Остальные фигуранты дела получили тюремные сроки от 19 до 28 лет.

Также отмечается, что все осужденные были оштрафованы в размере от 600 до 800 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск метрополитена Санкт-Петербурга к осужденным на сумму около 695 тыс. рублей, передает ТАСС.

Напомним, 3 апреля 2017 года в петербургском метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще 50 человек получили ранения.

