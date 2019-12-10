Аналитики рассказали, как изменятся цены на авиабилеты в 2020 году

Аналитики сервиса «Туту.ру» проанализировали все билеты при перелете экономклассом с 1 января по 31 марта следующего года и сравнили данные с аналогичным периодом 2019 года.

Оказалось, что средний чек на перелеты по России увеличился на 6,5% — с 11,4 тыс. рублей до 12,2 тыс. рублей. Стоимость билетов на перелет за границу увеличилась на 5%, с 25,1 тыс. рублей до 26,3 тыс. рублей.

Аналитики привели в пример несколько популярных авиамаршрутов. Так, если билеты на рейс Москва — Уфа в начале 2019 года стоили 7,5 тыс. рублей, то в начале 2020 года их стоимость обойдется в 8 тыс. рублей. Одинаково подорожали перелеты Москва — Сочи, Москва — Минводы, Москва — Петербург — на 13%. Больше всего выросли цены на рейс Москва — Новосибирск (38%). В начале этого года цена авиабилета в обе стороны составляла 9,6 тыс. рублей, в следующем году их можно будет приобрести за 13,3 тыс. рублей.

Среди 10 самых популярных направлений за границу больше всего подорожал авиаперелет в Баку. Ранее купить билет в обе стороны можно было за 18 тыс. рублей, в 2020 году он обойдется в 23 тыс. рублей. Также перелет в Рим из российской столицы увеличится на 20% и составит 19,8 тыс. рублей вместо 16,6 тысячи.

Станет дешевле перелет в Минск, в следующем году в столицу Белоруссии можно будет улететь за 9 тыс. рублей вместо 9,7 тысячи. Помимо этого, понизится стоимость авиаперелетов в Стамбул и Бангког на 7%.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчики планируют поднять цены на билеты в 2020 году. Рост стоимости авиабилетов связан с ростом затрат на аэропортовое обслуживание, оплату труда, обязательное страхование и топливо.

