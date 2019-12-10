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В 2020 году в России вырастут цены на авиаперевозки

10:32, 10.12.2019
В 2020 году в России вырастут цены на авиаперевозки

Авиаперевозчики планируют поднять цены на билеты в 2020 году. Рост стоимости авиабилетов связан с ростом затрат на аэропортовое обслуживание, оплату труда, обязательное страхование и топливо.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), стоимость билетов продолжит расти. На 23% увеличились затраты перевозчиков на аэропортовое обслуживание, оплату труда и обязательное страхование, затраты на топливо, сообщают «Известия».

Ранее «Реальное время» сообщало, что спрос на новогодние авиабилеты в Казани вырос на 20%.

Общество
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