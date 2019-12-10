Исследование: как россияне относятся к выступлению на Олимпиаде под нейтральным флагом

Сервис Superjob провел исследование, в котором узнал, как россияне относятся к выступлению наших спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде в Токио.

Согласно результатам опроса, 42% соотечественников выступили против. «Если их подготовка оплачивается за счет бюджета, то выступать под нейтральным флагом — это предательство», — обосновали свое мнение респонденты.

37% считают этот вариант недопустимым. По их мнению, спортсмены всю жизнь работают для этого и лишать их возможности участвовать в Олимпийских играх несправедливо.

Отмечается, что среди россиян, выступивших против участия российских спортсменов под нейтральным флагом, больше людей старше 35 лет (45%).

Опрос проводился во всех регионах России, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Напомним, WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

