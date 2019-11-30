Россия сыграет с Финляндией, Бельгией и Данией в группе Евро-2020
Сегодня в столице Румынии Бухаресте по итогам жеребьевки определились соперники сборной России по групповому этапу Евро-2020.
Компанию россиянам составят команды Бельгии, Дании, а также сборной Финляндии.
Россияне проведут матчи с бельгийцами (13 июня) и финнами (17 июня) в Санкт-Петербурге, а с датчанами (22 июня) встретятся в Копенгагене.
Ранее в «Реальном времени» вышел материал о формате проведения чемпионата Европы-2020.СпортФутбол
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