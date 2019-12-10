Аналитики рассказали, сколько россиян работают в «серой» зоне

Эксперты подсчитали, сколько россиян не платят налоги с зарплаты и как много теряет от этого бюджет. В «серой» зоне трудятся около 13 млн человек.

Ежегодные потери бюджета от нелегального рынка труда составляют 3 трлн рублей, пишет РБК. По подсчетам агентства «Национальные кредитные рейтинги», государство теряет почти 3% ВВП.

Если вернуть в правовое поле «серый» рынок труда, собираемость налога на доход физлиц можно повысить, а саму ставку снизить с 13% до 11%.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о самой низкой в истории России безработице. По данным главы государства, только 4,6% экономически активного населения не трудоустроены официально.

