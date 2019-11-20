Путин заявил о самой низкой безработице в истории современной России

Президент Владимир Путин назвал показатели безработицы в 2019 году самыми низкими в истории современной России. Об этом он заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь — сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое значение в современной истории России», — подчеркнул президент.

Ранее «Реальное время» сообщало, что безработица в Казани не превысила 0,64%, а средняя зарплата составила 45 тысяч рублей.