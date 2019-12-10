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Имущество связанной с «ФОНом» компании оценили почти в 70 млн рублей

10:43, 10.12.2019
Имущество связанной с «ФОНом» компании оценили почти в 70 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий ООО «Царицынский бугор», входившего в структуру компаний Анатолия Ливады, опубликовал оценку имущества организации. Почти 30 квартир в Набережных Челнах стоят 67,2 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, оценивались 27 квартир и 1 нежилое помещение в доме №19 по улице Виктора Полякова в Набережных Челнах. В списке указаны квартиры от 35 до 96 кв. м.

Ранее сообщалось, что права требования ООО «Царицынский бугор» на 22 млн рублей выставили на торги за 158,7 тысячи рублей.

Недвижимость Татарстан
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