Имущество связанной с «ФОНом» компании оценили почти в 70 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Царицынский бугор», входившего в структуру компаний Анатолия Ливады, опубликовал оценку имущества организации. Почти 30 квартир в Набережных Челнах стоят 67,2 млн рублей.
Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, оценивались 27 квартир и 1 нежилое помещение в доме №19 по улице Виктора Полякова в Набережных Челнах. В списке указаны квартиры от 35 до 96 кв. м.
Ранее сообщалось, что права требования ООО «Царицынский бугор» на 22 млн рублей выставили на торги за 158,7 тысячи рублей.Недвижимость Татарстан
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