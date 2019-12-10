Рустам Минниханов открыл под Казанью лицей на 800 учащихся

Президент РТ в Осиново торжественно открыл второй корпус Лицея им. В.В. Карпова на 800 мест. До открытия нового здания детям приходилось учиться в две смены.

В новом корпусе будут находиться начальные классы. В лицее обучаются дети из Осиново, Новой Туры, Воронино, Ремплера и Ивановского. В трехэтажном здании есть 43 класса, восемь кабинетов для кружковых занятии, спальные и игровые комнаты для групп продленного дня, кабинет хореографии, библиотека, кабинет психолога, актовый и спортивный залы, сообщает «Татар-Информ».

Ранее в Казани из бюджета республики на расширение здания школы «СОлНЦЕ» было выделено 174 млн рублей.