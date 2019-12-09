Ирек Зиннуров: «Решение WADA — сильный удар для России, но это шанс перезагрузить наш спорт»

Депутат Госдумы РФ и президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от крупных международных соревнований.

«К сожалению, наши самые худшие ожидания сбылись, нас отстранили на четыре года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Также были отстранены все чиновники от международных спортивных мероприятий. Это очень тяжелый и больной удар для нашего спорта.

И это удар не только для нас, но удар для всего мирового спорта. Многие официальные делегаты из других стран уже признают, что без участия российских спортсменов полноценных соревнований провести невозможно.

Также большой удар для нас — это лишение России возможности проведения международных турниров. Такое решение сильно ударит и по Казани, которая всегда старается заявляться на проведение крупных соревнований.

То есть с какой бы стороны мы ни посмотрели, отстранение — плохо. Но из каждого поражения надо извлекать уроки. Сейчас у нас будет время для своеобразной перезагрузки нашего спорта и чтобы начать с белого листа», — приводит слова Зиннурова корреспондент «Реального времени».