Вице-президент WADA настаивала на полной дисквалификации России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что осталась недовольной решением исполкома касательно отстранения российского спорта.

«Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации. Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте.

Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз — я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем», — передает слова Хеллеланд ТАСС.

Напомним, сегодня WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.