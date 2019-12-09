Минниханов прорекламировал цикл передач Вилле Хаапасало про Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов проанонсировал новый цикл передач про Татарстан. Ведущим проекта стал известный в России финский актер Вилле Хаапасало.

Минниханов опубликовал тизер передачи в соцсетях.

«Вилле Хаапасало снял для нашего телевидения цикл передач про Татарстан. Интересно получилось!» — написал президент РТ в комментарии к ролику.

Как известно, проект финнского актера и ведущего о республике состоит из 10 серий. Он снимался летом и был впервые представлен еще в сентябре. Во время съемок Хаапасало успел побывать на финале соревнований «Тотальный спиннинг».