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Минниханов прорекламировал цикл передач Вилле Хаапасало про Татарстан

12:22, 09.12.2019
Минниханов прорекламировал цикл передач Вилле Хаапасало про Татарстан
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов проанонсировал новый цикл передач про Татарстан. Ведущим проекта стал известный в России финский актер Вилле Хаапасало.

Минниханов опубликовал тизер передачи в соцсетях.

«Вилле Хаапасало снял для нашего телевидения цикл передач про Татарстан. Интересно получилось!» — написал президент РТ в комментарии к ролику.

Как известно, проект финнского актера и ведущего о республике состоит из 10 серий. Он снимался летом и был впервые представлен еще в сентябре. Во время съемок Хаапасало успел побывать на финале соревнований «Тотальный спиннинг».

ОбществоВласть Татарстан
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