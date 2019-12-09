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В Татарстане полицейские изъяли оружие и боеприпасы на заброшенной пасеке

12:10, 09.12.2019 1
В Татарстане полицейские изъяли оружие и боеприпасы на заброшенной пасеке
Фото: pexels.com

В Буинском районе Татарстана полицейские изъяли охотничье ружье «ЗК» 16 калибра, 92 охотничьих патрона и 78 грамм охотничьего пороха на заброшенной пасеке. Выяснилось, что боеприпасы принадлежат 54-летнему нигде неработающему местному жителю.

Также при обыске сотрудники уголовного розыска обнаружили в доме мужчины винтовку ТОЗ-8М калибра 5,6 мм, 8 патронов к ней и 19 охотничьих патронов, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Возбуждено уголовное дело по статьям за незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ.

Ранее в Татарстане полицейские нашли у пенсионера боеприпасы.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:05
    Фотка зачОтная! Так понимаю, артиллерийские снаряды, а гаубицу нашли на пасеке, медведЕй ею отпугивали )))
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