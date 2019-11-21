В Татарстане полицейские нашли у пенсионера боеприпасы

В Татарстане в деревне Сердебаш сотрудники уголовного розыска изъяли у 72-летнего пенсионера 4 патрона 12 калибра и 1 патрон калибра 7,62 мм, а также 882 гр пороха.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Помимо этого, в селе Верхний Сунь Мамадышского района республики полицейские обнаружили у 53-летнего ранее судимого мужчины в ходе обыска незарегистрированное двуствольное курковое ружье ТОЗ-БМ 16 калибра, а также 3 патрона 16 калибра. Оружие и патроны были изъяты, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее татарстанские таможенники изъяли посылку из США с патронами и прицелом.

