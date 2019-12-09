В Казани накажут водителя автобуса, который развернулся через две сплошные

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсети появилось видео, как водитель городского маршрута грубо нарушает правила дорожного движения, разворачиваясь через две сплошные полосы. В ассоциации АТП немедленно заявили, что водитель будет наказан.

Как видно на кадрах, водитель автобуса решил развернуться возле магазина «Икеа». На дороге отчетливо видны две сплошные разделительные полосы, однако водителя это не остановило. Он дождался, пока встречное движение освободится, и развернулся. Номер маршрута на видеоролике оказалось не различить.

Тем не менее ассоциация АТП маршрут выяснила и немедленно заявила о наказании. По сообщению председателя Ассоциации Сергея Темлякова, была проведена проверка. Водитель установлен, он останется без премии к Новому году.

Отметим, что ранее председатель ассоциации АТП РТ прокомментировал два обвинения перевозчиков из соцсетей.