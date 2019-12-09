Президент РТ оценил в 250 млн рублей финансовые нарушения в образовании и здравоохранении

Лидерами рейтинга коррупционной пораженности назвал сферы образования и здравоохранения Рустам Минниханов. На заседании антикоррупционной комиссии в казанском Кремле президент РТ сообщил, что по итогам 2019 года факты неэффективного использования средств в этих сферах превысили 200 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».



Завышение объемов работ в тех же сферах составило свыше 50 млн рублей, сообщил Минниханов со ссылкой на результаты работы контрольно-надзорных органов в Татарстане.

Заметим, ранее сумма 50 млн рублей прозвучала в докладе прокурора РТ: он говорил о средствах, собранных с родителей отдельно взятой казанской гимназии №19.