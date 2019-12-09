Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,7 рубля
Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля составит 63,8—64,7 за 1$.
На динамике отечественной валюты положительно сказываются сокращение добычи странами ОПЕК и планы Минфина по уменьшению объемов закупки валюты.
Возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет создавать дополнительное давление на курс отечественной валюты.
Ранее сообщалось, что Гарантийный фонд Татарстана начал выдавать поручительства по кредитам, привлеченным под залог интеллектуальной собственности.
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