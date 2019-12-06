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В Татарстане начали выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности

14:25, 06.12.2019
В Татарстане начали выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Гарантийный фонд Татарстана начал выдавать поручительства по кредитам, привлеченным под залог интеллектуальной собственности.

Первой компанией, которая представила в качестве залога патенты на свои высокотехнологичные разработки для взятия кредита на 18 млн рублей, стала IT-компания «НЕКСТ инжиниринг», сообщает пресс-служба Минэконмики РТ.

«В Татарстане впервые в качестве залога приняли интеллектуальную собственность. Это одна из возможностей получить кредит для субъектов малого и среднего бизнеса, которые занимаются научными и техническими разработками. В первое время у них нет собственных помещений и своего оборудования, но есть разработки, обеспеченные правовой охраной», — сообщил директор Гарантийного фонда Республики Татарстан Тимур Темиргалиев.

Ранее сообщалось, что Гарантийный фонд Татарстана стал лидером в России по объему выданных поручительств по кредитам.

ЭкономикаБанки Татарстан
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