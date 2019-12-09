В казанском театре имени Качалова прошел кастинг актеров в сериал Федора Бондарчука

Фото: кадр видео Первого канала

Актеры театра имени Качалова прошли кастинг в проект Федора Бондарчука с рабочим названием «КАМАЗ-Мастер». Прослушивание состоялось при участии команды режиссера в здании театра.

О том, кто получил роли, пока неизвестно. Съемки сериала о легендарной команде «КАМАЗ-Мастер» стартуют в начале 2020 года.

Отметим, что ранее Бондарчук приехал в Татарстан ради встречи с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым и президентом Рустамом Миннихановым. Во встрече принимал участие руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.