В казанском театре имени Качалова прошел кастинг актеров в сериал Федора Бондарчука
Актеры театра имени Качалова прошли кастинг в проект Федора Бондарчука с рабочим названием «КАМАЗ-Мастер». Прослушивание состоялось при участии команды режиссера в здании театра.
О том, кто получил роли, пока неизвестно. Съемки сериала о легендарной команде «КАМАЗ-Мастер» стартуют в начале 2020 года.
Отметим, что ранее Бондарчук приехал в Татарстан ради встречи с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым и президентом Рустамом Миннихановым. Во встрече принимал участие руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.ОбществоКультура Татарстан
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