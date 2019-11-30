Компания Бондарчука займется съемками сериала о «Камаз — Мастере» в Татарстане

В Татарстане в следующем году начнут снимать сериал о команде «Камаз — Мастер», производством займется группа компании «Арт — Пикчерз» Федора Бондарчука. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов в своем Instagram.

«В рамках празднования 100 летия образования ТАССР и 50 летия КАМАЗа договорились о съёмках сериала о легендарной команде «Камаз — Мастер», — написал Леонов.

По его словам, компания режиссера начнет свою работу в январе следующего года.



Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук прибыл в Казань. В казанском Кремле сообщалось,что он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.