Новости спорта

13:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Компания Бондарчука займется съемками сериала о «Камаз — Мастере» в Татарстане

12:30, 30.11.2019
Компания Бондарчука займется съемками сериала о «Камаз — Мастере» в Татарстане
Фото: wikimedia.org

В Татарстане в следующем году начнут снимать сериал о команде «Камаз — Мастер», производством займется группа компании «Арт — Пикчерз» Федора Бондарчука. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов в своем Instagram.

«В рамках празднования 100 летия образования ТАССР и 50 летия КАМАЗа договорились о съёмках сериала о легендарной команде «Камаз — Мастер», — написал Леонов.

По его словам, компания режиссера начнет свою работу в январе следующего года.

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук прибыл в Казань. В казанском Кремле сообщалось,что он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

СпортОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров