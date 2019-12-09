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Татарстанцы назвали сферы с наибольшей коррупцией

09:13, 09.12.2019
Татарстанцы назвали сферы с наибольшей коррупцией
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Соцопрос показал, какие профессии жители Татарстана считают наиболее коррупционными. Более половины опрошенных выбрали сотрудников ГИБДД.

Мнение о наибольшей коррумпированности автоинспекторов высказали 50,2% респондентов, говорится в материалах к заседанию Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ.

Коррупцию среди врачей и медработников видят 49,2% опрошенных. В то, что взятки берут преподаватели вузов, верят 40%.

Также жители Татарстана назвали сотрудников военкоматов (27,7%) и органов внутренних дел (22,5%), учителей и директоров школ (8,9%).

АналитикаОбществоВласть Татарстан
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