Мария Бутырская: «Причина неудач Загитовой в психологии, но она уже добилась большего, чем Медведева»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале Гран-при.



— Алина Загитова откаталась на своем нынешнем максимуме?

— Начнем с того, что Алина потрясающе выполнила короткий прокат, вложила в него всю душу и абсолютно справедливо заняла второе место. Но ей нельзя ошибаться. Да, Загитова уже олимпийская чемпионка, но ей нужно во что бы то ни стало показывать, что она умеет кататься чисто.

— В чем причина ее неудач?

— На мой взгляд, в психологии. Проблемы Алины идут от головы. Ей не хватает уверенности, она же видит, что проигрывает в технике другим девочкам. Отсюда и срывы. Такой своеобразный сбой в системе.

— Вам не показалось, что у Алины появился лишний вес? Тарасова и Авербух в прямом эфире не постеснялись сказать, что изменения в теле видны невооруженным взглядом...

— Как я уже говорила, телевизионная картинка иногда может давать искаженное впечатление. Но Алина выглядит не толстой, а женственной. Да, она уже девушка, и ей тяжело бороться. На Олимпиаде она была такой же девочкой, а сейчас началось взросление. Это со всеми произойдет, у всех появится вес, и мы будем говорить то же самое про остальных. Спрашивать: «А где же четверные»? Но это нормально. Плюс у Загитовой сейчас и мысли, и психология уже совсем другие. Ей надо понять, для чего она катается. Потому что другие рвут и мечут, а она уже все выиграла, всего достигла.

— Алина сейчас уходит в пике, как это происходило с Медведевой?

— Нет. Загитова все-таки добилась большего в фигурном катании.

— Но можно ли уже говорить о том, что закат карьеры Загитовой не за горами и с большой долей вероятности мы не увидим ее в чемпионатах Европы и мира?

— Давайте для начала дождемся предстоящего первенства России в Красноярске. Осталось всего две недели, и там нас тоже может ждать нервотрепка, — считает Бутырская.

Напомним, об итогах финала Гран-при в «Реальном времени» вышел специальный материал.