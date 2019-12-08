В Казани прошел второй этап зимнего кубка Поволжья по пейнтболу — видео

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В Казани прошел второй этап зимнего кубка Поволжья по пейнтболу. За звание чемпиона борются 20 команд, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Всего участникам соревнований предстоит пройти четыре этапа. Команды, которые за все четыре этапа наберут суммарно большее количество очков, станут чемпионами Поволжья. Между участниками разыгрывается 300 тыс. рублей.

Задача игры заключается в захвате базы противника. Как рассказал главный судья соревнований, Дмитрий Цветаев, для того, чтобы получить очки в игре, можно добежать до базы противника, дотронуться до нее или нажать на кнопку.

Финальный этап Кубка Поволжья пройдет в следующем году в Москве.

