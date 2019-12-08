В законопроект о домашнем насилии внесли поправки

Соавторы опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовили поправки в документ. Они распространят защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.

«Целесообразно распространить действие закона не только на пострадавших лиц, но и на иждивенцев пострадавших лиц, а также на помогающих пострадавшим представителей субъектов профилактики», — отмечается в тексте поправок.

Так, законопроектом предлагается распространять защиту на третьих лиц в том случае, если агрессор может причинить им моральный, физический или имущественный вред или воспрепятствовать их деятельности, реализовать права, а также угрожая или оскорбляя.

Также депутаты настраивают на включении в итоговую редакцию документа определения «преследование». По этим понятием предлагается подразумевать не только выяснение местонахождения жертвы или попытки связаться через третьих лиц, но и посещение места работы, учебы, проживания.

Кроме того, в законопроекте может появиться статья о правах пострадавшего, в том числе о праве на возмещение имущественного ущерба и компенсацию морального вреда, причиненного домашним насилием, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации опубликовал проект нашумевшего закона о домашнем насилии. Документ разработали сенаторы и депутаты Госдумы. Согласно проекту, главными новациями стали возможность запрета на приближение к жертве насилия и возможность обязать виновного съехать от его жертв. Помимо этого, суд может запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший.

