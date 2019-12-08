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«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в последнем матче в году

18:24, 08.12.2019
«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в последнем матче в году
Фото: vk.com/pfcsochi

«Рубин» в гостевом матче 19-го тура РПЛ сыграл вничью с «Сочи» (1:1).

Счет был открыт в первом тайме, полузащитник хозяев Лагатор умело расправился с защитниками казанцев и отправил мяч мимо Дюпина. «Рубин» отыгрался во второй половине встречи, когда после эффектного прохода Кварацхелии точным ударом отметился Марков.

Таким образом, после 19 туров казанцы набрали 19 очков.

«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:1)
Голы:
1:0 — 39, Лагатор (Полоз);
1:1 — 49, Марков (Кварацхелия)

СпортФутбол Татарстан
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