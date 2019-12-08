Петербуржец выставил на Avito бракованную монету за 1 млрд рублей

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Петербуржец разместил объявление на сайте Avito о продаже бракованной монеты номиналом 2 рубля за 1 млрд рублей.

«вы сказочно богаты? вам некуда девать свои деньги и вы бесцельно бродите по интернету в надежде увидеть хоть что то безумное ради чего можно было бы потратить ваш 1 000 000 000 ? ОК, вы нашли что искали! Монета 2016 года номиналом 2 рубля ММД, очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)", - говорится в описании к товару.

На просьбу ТАСС объяснить цену монеты, автор ответил «неинтересно».

Также продавец в заключение своего описания товара попросил не тратить его время «на прочтение ваших умозаключений, я слишком занятой человек для того чтобы развивать ваш уровень IQ», а к фотографиям уникальной монеты автор объявления даже приложил скриншоты переписок, где сообщил, что отказался отдавать вещь в обмен на квартиру в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что на сайте «Авито» появилось объявление о продаже раритетного мотоцикла Harley Davidson 1924 года выпуска. Ретробайк с отделанной кожей коляской продается за 3,25 млн рублей.

