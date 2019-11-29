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Под Казанью продают раритетный мотоцикл за 3,25 млн рублей

16:39, 29.11.2019
Под Казанью продают раритетный мотоцикл за 3,25 млн рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже раритетного мотоцикла Harley Davidson 1924 года выпуска. Ретробайк с отделанной кожей коляской продается за 3,25 млн рублей.

По словам продавца, данный мотоцикл является частью ограниченной партии выпуска 1924 года. Тогда было изготовлено 3000 экземпляров этой модели.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выставили на продажу легкий самолет Mitsubishi за 26 млн рублей.

Общество Татарстан
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