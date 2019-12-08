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Гарипов попал в заявку «Авангарда» на матч против «Ак Барса»

16:04, 08.12.2019
Гарипов попал в заявку «Авангарда» на матч против «Ак Барса»
Фото: hawk.ru

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов попал в число хоккеистов, заявленных тренерским штабом омичей на игру против казанского «Ак Барса». Голкипер начнет игру на скамье запасных.

Воспитанник казанского хоккея впервые попал в состав команды после своего перехода из «Ак Барса».

Отметим, что в воротах казанцев с первых минут появится Тимур Билялов, пропустивший последние матчи из-за травмы.

Ранее стало известно о повреждении защитника «Ак Барса» Альберта Яруллина.

СпортХоккей Татарстан
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