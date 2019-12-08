Гарипов попал в заявку «Авангарда» на матч против «Ак Барса»
Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов попал в число хоккеистов, заявленных тренерским штабом омичей на игру против казанского «Ак Барса». Голкипер начнет игру на скамье запасных.
Воспитанник казанского хоккея впервые попал в состав команды после своего перехода из «Ак Барса».
Отметим, что в воротах казанцев с первых минут появится Тимур Билялов, пропустивший последние матчи из-за травмы.
Ранее стало известно о повреждении защитника «Ак Барса» Альберта Яруллина.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым