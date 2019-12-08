«Сочи» — «Рубин»: Сорокин, Марков и Зурико выйдут с первых минут
Стали известны составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и казанским «Рубином».
Казанцы выставили на игру свой оптимальный состав, в котором из-за перебора желтых карточек отсутствует защитник Филипп Уремович. На его позиции в центре защиты появится Егор Сорокин. В остальном состав не претерпел серьезных изменений.
Составы команд:
«Сочи»: Заболотный — Кудряшов, Миладинович, Мевля, Новосельцев — Лагатор, Померко, Бурмистров, Мостовой — Карапетян, Полоз.
«Рубин»: Дюпин — Поярков, Сорокин, Плиев, Данченко — Подберезкин, Могилевец, Коновалов — Зуев, Марков, Зурико.СпортФутбол Татарстан
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