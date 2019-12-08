На пожаре в Апастове спасли двух детей и двух взрослых

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В поселке Апастово на пожаре спасли женщину с двумя детьми и пенсионерку.

Сообщение о том, что из бани выходит густой дым поступило в экстренные службы в 17:19. Прибывшие на место пожарные установили, что происходило сильное задымление в предбанном помещении, также была угроза распространения пожара на дом.

Подразделение встретил мужчина и сообщил, что в доме находятся люди — два ребёнка, его жена и мать жены, инвалид 1 группы. Пожарные спасли их, в 17:27 пожар был потушен.

Так, в результате пожара сгорела внутренняя часть бани и потолочные перекрытия на площади 9 кв м. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара –неправильное устройство отопительной печи и дымоходов, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее сообщалось, что вчера вечером в Казани произошел пожар в многоквартирном доме по адресу: Актайская, 7а. В огне погибли два человека, пострадали еще трое.

