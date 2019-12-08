Минниханов поздравил Мутко с днем рождения

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил вице-премьера РФ Виталия Мутко с днем рождения. Сегодня, 8 декабря, бывшему министру спорта исполнился 61 год.

«Человек много сделавший для нашей страны и известный всем татарстанцам помощью в реализации крупнейших проектов на территории республики!» — написал Минниханов в соцсетях.

Напомним, что Мутко занимал пост министра спорта в момент подготовки Татарстана к чемпионату мира по футболу, ЧМ по водным видам спорта — 2015 и других соревнований. Чиновник следил за строительством различных спортивных объектов в Казани и по всей республике. Теперь же Мутко курирует строительную отрасль в правительстве.