Новости спорта

22:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд

20:52, 07.12.2019
«Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» в гостевом матче 19-го тура РПЛ обыграла грозненский «Ахмат» (1:0).

Единственный мяч во встрече был забит на 10-й минуте игры. Кротов прошелся по правому флангу атаки и выполнил прострел, где с линии штрафной Алиев вколотил мяч в сетку ворот. Отыграться хозяева поля так и не смогли.

Таким образом, «Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд. Ранее в 18-м туре РПЛ уфимцы одолели «Крылья Советов».

«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 10, Алиев (Кротов).

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров