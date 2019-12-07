«Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд
«Уфа» в гостевом матче 19-го тура РПЛ обыграла грозненский «Ахмат» (1:0).
Единственный мяч во встрече был забит на 10-й минуте игры. Кротов прошелся по правому флангу атаки и выполнил прострел, где с линии штрафной Алиев вколотил мяч в сетку ворот. Отыграться хозяева поля так и не смогли.
Таким образом, «Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд. Ранее в 18-м туре РПЛ уфимцы одолели «Крылья Советов».
«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 10, Алиев (Кротов).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым