В Татарстане погиб рыбак, провалившись под лед на мотоцикле

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане рыбак погиб, провалившись под лед реки Меша на мотоцикле «Урал» с коляской.

Сообщение о том, что в Лаишевском районе мужчина провалился под лед, поступило в экстренные службы в 12:00. Прибывшие на место спасатели нашли тело мужчины в пяти метрах от места провала подо льдом. Личность погибшего еще предстоит установить, его подняли и передали полицейским, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе Татарстана на реке Меше двое рыбаков утопили снегоход, выехав на неокрепший лед.

