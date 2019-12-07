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В Татарстане погиб рыбак, провалившись под лед на мотоцикле

15:59, 07.12.2019
В Татарстане погиб рыбак, провалившись под лед на мотоцикле
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане рыбак погиб, провалившись под лед реки Меша на мотоцикле «Урал» с коляской.

Сообщение о том, что в Лаишевском районе мужчина провалился под лед, поступило в экстренные службы в 12:00. Прибывшие на место спасатели нашли тело мужчины в пяти метрах от места провала подо льдом. Личность погибшего еще предстоит установить, его подняли и передали полицейским, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе Татарстана на реке Меше двое рыбаков утопили снегоход, выехав на неокрепший лед.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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