В Татарстане рыбаки утопили снегоход

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Лаишевском районе Татарстана на реке Меше двое рыбаков утопили снегоход, выехав на неокрепший лед. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

На вызов «112» поступило сообщение от очевидцев, что два рыбака провалились под лед. Спасатели прибыли к месту происшествия через несколько минут на воздушной подушке. К этому времени двое рыбаков смогли самостоятельно выбраться из воды, однако снегоход пошел ко дну, значится в сводке.

Спасатели отогрели мужчин, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Ранее на реке Меше также провалились в полынью два рыбака. МЧС по РТ предупреждает, что из-за подъема уровня воды на Куйбышевском водохранилище на льду образовываются многочисленные полыньи и промоины. Запорошенные снегом, они незаметны, что делает выход на неокрепший лед смертельно опасным.