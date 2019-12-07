Гастроэнтеролог назвал продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг перечислил продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

По его словам, кишечник разрушают простые и рафинированные сахара, выпечка, мармелад и шоколад. Также эксперт обратил внимание на солонину, копчения и колбасные изделия.

При этом Фрилинг отметил, что употребление этих продуктов раз в неделю не несет значительного вреда организму, однако стоит отказаться от них при метеоризме, судорогах и болях в животе.

Помимо этого, гастроэнтеролог посоветовал исключить из рациона маргарин и майонез. А бананы, фруктовое пюре, рыба, вареный картофель и квашеная капуста, напротив, защитят кишечник.

Врач подчеркнул, что из-за неправильного питания на протяжении длительного времени у человека могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени, передает Focus.de.

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