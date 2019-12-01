Врач рассказал об опасности наушников

Заведующий оториноларингологическим отделением столичной поликлиники № 52, отохирург Павел Азаров рассказал, что наиболее опасными наушниками являются наушники-вкладыши.

В эфире радиостанции "Говорит Москва", врач пояснил вред несет громкость, с которой многие слушают музыку с помощью таких наушников.

«Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму», — объяснил врач.

По словам отоларинголога, чтобы избежать возможных проблем со слухом, взрослым и детям нужно использовать накладные наушники.

«Там уже большие динамики. Они меньше вреда наносят», — пояснил Азаров.

Ранее специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» ФМБА России Антон Мачалов сообщила, что наушники как беспроводные, так и обычные, можно носить не более двух-трех часов в день.