Силовики задержали главу ОПГ, причастной к убийству руководителя центра «Э» Ингушетии

Сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Москве и Ингушетии спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Операция прошла 6 декабря, в итоге был задержан руководитель организованной преступной группы (ОПГ) Хасан Полонкоев и пять участников, говорится в сообщении СК. На данный момент продолжается розыск других лиц, причастных к нападению.

Напомним, в Москве неизвестный 2 ноября совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский.