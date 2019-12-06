В Ингушетии в рамках дела об убийстве руководителя центра «Э» начались обыски в сети АЗС

После задержания руководителя организованной преступной группы (ОПГ) Хасана Полонкоева ,подозреваемого в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, правоохранители начали обыски на принадлежащих ему автозаправочных станциях.

«В рамках расследования резонансного дела об убийстве братьев Эльджаркиевых в ряде населенных пунктов, в том числе в селе Яндаре, проводятся обыски. Проверяется документация автозаправочных станций «Империал» Полонкоева», — сообщил «Интерфакс» информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что предполагаемый руководитель ОПГ является крупным бизнесменом в республике, ему принадлежит сеть автозаправочных станций и ряд объектов частного предпринимательства.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Москве и Ингушетии спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Напомним, в Москве неизвестный 2 ноября совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский.

