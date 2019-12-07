Аналитики отметили рост смертности от отравлений алкоголем
За 9 месяцев 2019 года количество смертей от отравлений алкоголем превысило 5 тысяч человек. По сравнению с январем — сентябрем 2018-го наблюдается рост на 11,9%.
По данным Центра разработки национальной алкогольной политики смертность в РФ составляет 4,6 человека на 100 тысяч населения.
Аналитики подсчитали, что наибольшее улучшение ситуации наблюдается в Башкирии. Там смертность от случайных отравлений алкоголем сократилась до 0,5 случая на 100 тысяч населения, показав сокращение на 70,6%.
Максимальный рост показала Тува. В республике смертность от случайных отравлений алкоголем достигла 19,3 человека на 100 тысяч населения. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.
Напомним, что ученые нашли новый способ лечения алкоголизма. Для его проверки исследователи отучили мышей от крепких спиртных напитков.АналитикаОбщество Башкортостан
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