Аналитики отметили рост смертности от отравлений алкоголем

За 9 месяцев 2019 года количество смертей от отравлений алкоголем превысило 5 тысяч человек. По сравнению с январем — сентябрем 2018-го наблюдается рост на 11,9%.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики смертность в РФ составляет 4,6 человека на 100 тысяч населения.

Аналитики подсчитали, что наибольшее улучшение ситуации наблюдается в Башкирии. Там смертность от случайных отравлений алкоголем сократилась до 0,5 случая на 100 тысяч населения, показав сокращение на 70,6%.

Максимальный рост показала Тува. В республике смертность от случайных отравлений алкоголем достигла 19,3 человека на 100 тысяч населения. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

Напомним, что ученые нашли новый способ лечения алкоголизма. Для его проверки исследователи отучили мышей от крепких спиртных напитков.