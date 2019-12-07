Эксперт КХЛ: «Потеря Хартикайнена больше сказывается на Умарке»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт по КХЛ Алексей Бадюков прокомментировал влияние травм на нынешнее положение дел в «Салавате Юлаеве».

«Потеря Хартикайнена больше сказывается на Умарке. Он изначально показал, что с Манниненом у них в начале сезона не так получалось, как с Кемппайненом. Вдобавок Хартикайнен еще выбыл на месяц как минимум. Умарк хоть и бросает достаточно, но это уже не та «химия», которая была раньше.

Потеря Панина не так сильно сказывается. Есть тот же Филип Ларсен, который играет в своем стиле. В «Салавате» есть защитники, которые могут заменить Григория.

Сошников же выбыл на небольшой срок, у него несерьезное повреждение. В ближайших матчах он будет играть. Тем более Никита вызван в национальную сборную, где он тоже должен будет себя проявить», — сказал Бадюков.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен больше не сыграет в этом году из-за травмы.