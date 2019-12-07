В Татарстане приставы закрыли производства по долгам алиментщиков на 1,5 млрд рублей

Татарстанское управление службы судебных приставов отчиталось о взыскании 267 млн рублей с должников по алиментам. Кроме того, на погашение долгов направлены доходы 15 тысяч граждан на общую сумму 1,27 млрд рублей.

Таким образом, за 11 месяцев 2019 года урегулированы производства по алиментщикам более чем на 1,5 млрд рублей.

За этот период приставы нашли 1 388 неплательщиков алиментов, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Более 3 200 должников лишены водительских прав. Еще 25 тысячам запретили выезжать из страны.

К административной ответственности за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечены свыше 2 600 татарстанцев. К уголовной ответственности привлекли более 900 должников.

Приставы отмечают, что «среднестатистический» неплательщик алиментов в Татарстане — мужчина в возрасте 30—42 лет. При этом в республике насчитывается 2 500 женщин, попавших в эту же категорию.

Ранее сообщалось, что выехать из страны из-за долгов по алиментам не могут 50 тысяч жителей Татарстана.