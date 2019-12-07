Причина закрытия каждого пятого бизнеса в Зеленодольске — давление надзорных органов

Порядка 20% предпринимателей Зеленодольска и Зеленодольского района, закрывших свой бизнес, в качестве причины назвали давление со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом в ходе традиционного субботнего совещания при участии президента РТ Рустама Минниханова рассказала и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей Венера Камалова.

Напомним, с 2016 года Татарстан неизменно занимал первое место среди регионов России по количеству проверок, по данным системы ГАСУ. Однако благодаря снижению числа проверок по итогам первого полугодия 2019 года впервые за три года переместился на 5-ое место. Если в первом полугодии 2018 года в республике было проведено 9,8 тысяч проверок, то в первом полугодии 2019 года — 6,1 тыс. Для примера, в Самарской области количество проверок, по данным ГАСУ, составило 10,2 тыс.